В Финляндии стартовала акция в поддержку открытия границы с Россией
Акция в поддержку открытия границы с Россией стартовала в финском городе Лаппеенранта. Об этом сообщил в соцсетях депутат городского совета Иван Девяткин.
Накануне вечером в Лаппеенранте началось подписание гражданской инициативы за открытие рубежей, акция завершится вечером 1 сентября.
«Каково это — не иметь возможности обнять родных... когда на границе в Нарве можно простоять 18 часов... Приходите высказаться за открытие границы и выразить солидарность с людьми, которые не могут попасть в Россию», — написал Девяткин.
В городе проводят «мирную и символическую инсталляцию», участникам предложили взять с собой чемоданы, написать свои истории и ощущения на них. Инициативу местных жителей передадут в городской совет с предложением обратиться в финский Госсовет и начать проработку контролируемого открытия границы в Нуйямаа (со стороны России — Брусничное).
Между тем СМИ сообщили, что Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановить болота на своих территориях в рамках оборонной стратегии против «угроз» со стороны РФ, пишет Ura.ru.
