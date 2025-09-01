СМИ: При землетрясении в Афганистане погибли 622 человека
Жертвами мощного землетрясения в Афганистане стали 622 человека. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
В ночь на понедельник в восточных провинциях Кунар, Нангархар и Лагман произошли подземные толчки магнитудой 6,2. По данным властей, всего погибли 622 человека, 1,5 тысячи пострадали. Спасатели ведут разбор завалов и доставляют пострадавших в безопасные места.
Как сообщила телерадиокомпания RTA, в провинции Кунар погибли около 500 человек, более тысячи получили ранения. При этом в провинции Нангархар зарегистрировали девять погибших и 20 раненых. В то же время власти провинции Лагман заявили о 44 пострадавших.
Ранее у северо-восточного побережья Японии зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,5 и 5, пишет 360.ru.
