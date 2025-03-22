Захарова отметила, что, невзирая на договорённость, предложенную США об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддержанную Киевом, атаки на российскую территорию всё равно не прекращаются.



Захарова предупредила, что в случае продолжения киевским режимом агрессивного курса, Россия оставляет за собой право на ответные меры, включая симметричные.

Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Кропоткине 19 марта. К 21 марта общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. квадратных метров, в результате инцидента пострадали 2 человека, напоминает НСН.

21 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ подорвали ГИС «Суджа» для дискредитации мирных инициатив Трампа.

