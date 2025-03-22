МИД: Москва может симметрично ответить на атаки по энергообъектам РФ

Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Захарова отметила, что, невзирая на договорённость, предложенную США об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддержанную Киевом, атаки на российскую территорию всё равно не прекращаются.

Захарова предупредила, что в случае продолжения киевским режимом агрессивного курса, Россия оставляет за собой право на ответные меры, включая симметричные.

Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Кропоткине 19 марта. К 21 марта общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. квадратных метров, в результате инцидента пострадали 2 человека, напоминает НСН.

21 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ подорвали ГИС «Суджа» для дискредитации мирных инициатив Трампа.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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