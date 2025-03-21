В ведомстве указали, что с 7 августа прошлого года и до настоящего времени станция находилась под контролем ВСУ, которые использовали её в качестве одного из своих логистических пунктов.

При отступления подразделения укаринской армии подорвали важный российский энергетический объект, что следует расценивать, как намеренную провокацию Киева.

«Её следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что украинские войска нанесли прицельный удар по газораспределительной станции «Суджа», пострадавших и погибших среди мирного населения нет, сообщает RT.

