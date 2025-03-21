МО РФ: ВСУ подорвали ГИС «Суджа» для дискредитации мирных инициатив Трампа
Вооружённые силы Украины преднамеренно подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что с 7 августа прошлого года и до настоящего времени станция находилась под контролем ВСУ, которые использовали её в качестве одного из своих логистических пунктов.
При отступления подразделения укаринской армии подорвали важный российский энергетический объект, что следует расценивать, как намеренную провокацию Киева.
«Её следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре РФ в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что украинские войска нанесли прицельный удар по газораспределительной станции «Суджа», пострадавших и погибших среди мирного населения нет, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Бельгии считает конфискацию замороженных активов РФ «актом войны»
- Объем выданных ипотечных кредитов рухнул на 54%
- Белорусские силовики отвергли обвинения в избиении комика Останина
- МО РФ: ВСУ подорвали ГИС «Суджа» для дискредитации мирных инициатив Трампа
- Европе предрекли рост стоимости газа из-за удара ВСУ по станции «Суджа»
- Телеведущий Киселев заявил, что подхватил пневмонию
- Песков: Отношения между Россией и Арменией не прерывались
- Путину доложили о письме генерала Попова
- Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 21% годовых
- Песков: Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru