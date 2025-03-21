СМИ: На горящей на Кубани нефтебазе произошел взрыв
В Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв на нефтебазе, сообщает Telegram-канал Mash.
Пострадали минимум два человека. Это случилось из-за разгерметизации горящего резервуара. Часть нефти попала на три единицы техники и двоих работников. Людям оказали первую медпомощь.
Огонь распространился на ещё один резервуар. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. квадратных метров. В тушении пожара участвуют 456 человек, 181 единица техники.
Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Кропоткине 19 марта. На месте падения обломков горели части сбитого беспилотника. Ранее площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 3 750 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru