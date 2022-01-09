МИД Киргизии направил Казахстану ноту с требованием освободить задержанного джазмена
МИД Киргизии требует немедленного освобождения в Казахстане задержанного в Алма-Ате киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова.
«Заместитель министра иностранных дел Киргизии Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания киргизстанца Викрама Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время», - цитирует сообщение пресс-служба МИД Киргизии «Интерфакс».
Ранее телеканал Qazaqstan опубликовал видео допроса мужчины, который признался, что ему пообещали заплатить за участие в митинге в Алма-Ате около $200 долларов. Мужчина согласился прилететь в Казахстан, потому что в Киргизии у него нет работы. В задержанном зрители узнали известного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова.
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