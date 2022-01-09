МИД Кыргызстана выясняет обстоятельства участия джазмена в беспорядках в Казахстане

По данным Telegram-канал Baza, в Казахстане задержали известного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова.

Сообщается, что он часто гастролировал в Алма-Ате. По заявлению родственников, мужчину пытают и удерживают в неизвестном месте.

Ранее телеканал Qazaqstan опубликовал видео допроса мужчины, который признался, что ему пообещали заплатить за участие в митинге в Алма-Ате около $200 долларов. Мужчина согласился прилететь в Казахстан, потому что в Киргизии у него нет работы.

