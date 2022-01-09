СМИ: Задержанный в Казахстане согласился протестовать за 200 долларов

«Первого числа со мной созвонились неизвестные люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тыс. тенге (примерно $200 - прим. НСН). Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — объяснил задержанный.

Мужчина рассказал, что ему оплатили авиаперелет в Алма-Ате и размещение.

«Меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали», — цитируют его «Известия».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.

«Думаю, руководство Казахстана должно предъявить серьезные претензии своим спецслужбам и органам безопасности, которые, если верить тому, о чем говорят сейчас о террористических группах, участвующих в конфликте, можно было заранее обезвредить, получить агентурную информацию», - пояснил позицию собеседник НСН.



