Над Россией ночью уничтожили 73 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 73 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля... перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.
Так, 31 БПЛА сбили в Брянской области, 17 – в Орловской, десять - в Московском регионе (в том числе три дрона, летевших на Москву), четыре - в Крыму. Кроме того, три беспилотника уничтожили над Азовским морем, по два - над Смоленской и Нижегородской областями, еще по одному - над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и над водами Черного моря.
Накануне вечером средства ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
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