В России изменили порядок проверки отказа от гражданства Украины

Президент Владимир Путин изменил порядок проверки граждан, подавших заявление об отказе от гражданства Украины, которые предположительно могут продолжать использовать украинский паспорт. Указ главы государства размещен на официальном портале правовых актов.

Теперь решение о проверке будет принимать не только руководитель уполномоченного территориального орган, но и его заместитель. В документе говорится, что подготовленное должностным лицом МВД или уполномоченного территориального органа заключение следует согласовать с замначальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД либо главой подразделения по вопросам миграции территориального органа ведомства региональном уровне.

Россияне, одновременно имевшие украинский паспорт, с 2023 года могут официально заявить органам в РФ о нежелании состоять в гражданстве Украины, пишет Ura.ru. После подачи заявления человек признавался только гражданином РФ и должен был отказаться от украинских документов. При нарушении этих норм МВД должно провести проверку, если нарушение подтверждается, заявление признают недействительным.

