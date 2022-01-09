МИД: Из Казахстана в Россию вылетели 1422 человека

Из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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Ранее в воскресенье стало известно, что в Москве приземлились три самолета ВКС России, которые доставили на родину около 300 россиян.

Также сообщалось, что российский МИД зарегистрировал 1600 заявок соотечественников, которые хотят вылететь из Казахстана на родину.

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ФОТО: Минобороны России / кадр из видео
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