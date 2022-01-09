МИД: Из Казахстана в Россию вылетели 1422 человека
9 января 202218:25
Из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Москве приземлились три самолета ВКС России, которые доставили на родину около 300 россиян.
Также сообщалось, что российский МИД зарегистрировал 1600 заявок соотечественников, которые хотят вылететь из Казахстана на родину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+16 246 / сут.
Умерли
316 тыс.+763 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 751 / сут.
- МИД: Из Казахстана в Россию вылетели 1422 человека
- «Аэрофлот» возобновит авиасообщение с казахским Нур-Султаном с 10 января
- В Киеве завершился митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США
- Блинкен раскрыл стратегию США на переговорах с Россией в Женеве
- Боррель заявил о необходимости диалога с Россией и ее сдерживании
- МИД Киргизии направил Казахстану ноту с требованием освободить задержанного джазмена
- Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США
- Самолет ВКС доставил в Москву 100 россиян из Алма-Аты
- Сердюков: Миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки
- 1600 заявок на вылет из Казахстана в Россию зарегистрировал МИД РФ
9 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru