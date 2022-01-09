МИД: Из Казахстана в Россию вылетели 1422 человека

Ранее в воскресенье стало известно, что в Москве приземлились три самолета ВКС России, которые доставили на родину около 300 россиян.

Также сообщалось, что российский МИД зарегистрировал 1600 заявок соотечественников, которые хотят вылететь из Казахстана на родину.

