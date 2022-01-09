1600 заявок на вылет из Казахстана в Россию зарегистрировал МИД РФ
1600 граждан России хотят улететь на родину из Казахстана. Их заявки зарегистрировало Министерство иностранных дел (МИД) РФ, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале 9 января.
«По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрировано около 1 600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», - написала она.
Также в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» Захарова заявила, что работа по организации вывозных рейсов для граждан России из Казахстана будет продолжена.
«Я бы назвала сегодня "день самолетов". Одни самолеты вывозят из Казахстана российских граждан. Ну по сути речь идет о содействии вывозу, об эвакуации <…> Поэтому сегодня три самолета, речь, конечно, идет о самолетах Минобороны. Они были направлены из Казахстана в Россию и вывозят оттуда наших граждан. Эта работа будет продолжена пока так», - отметила официальный представитель дипведомства.
Ранее несколько сотен россиян были эвакуированы из Казахстана и летят из Алма-Аты в Москву на трех российских военных самолетах. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на данные миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.
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