Граждане России летят на родину из Алма-Аты на трех военных самолетах

«В Москву вылетели три самолета военно-транспортной авиации России», - пояснил собеседник агентства.

Планируется, что самолеты приземлятся на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский».

Ранее в воскресенье стало известно, что эти самолеты вывезут из Казахстана до 300 граждан России.

Накануне в официальном аккаунте МИД России было опубликовано соответствующее объявление посольства России в Казахстане. Ведомство предупредило россиян, что они могут взять только самые необходимые вещи из расчета – «один пассажир – одно место ручного багажа». Также в посольстве отметили, что «самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации комфорта пассажиров».

8 января, по сообщениям Минобороны РФ, российский военный самолет доставил из Казахстана в Москву 25 соотечественников, которые находились в республике в качестве туристов.

