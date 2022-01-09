Граждане России летят на родину из Алма-Аты на трех военных самолетах
Несколько сотен россиян эвакуированы из Казахстана и летят из Алма-Аты в Москву на трех российских военных самолетах. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на данные миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.
«В Москву вылетели три самолета военно-транспортной авиации России», - пояснил собеседник агентства.
Планируется, что самолеты приземлятся на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский».
Ранее в воскресенье стало известно, что эти самолеты вывезут из Казахстана до 300 граждан России.
Накануне в официальном аккаунте МИД России было опубликовано соответствующее объявление посольства России в Казахстане. Ведомство предупредило россиян, что они могут взять только самые необходимые вещи из расчета – «один пассажир – одно место ручного багажа». Также в посольстве отметили, что «самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации комфорта пассажиров».
8 января, по сообщениям Минобороны РФ, российский военный самолет доставил из Казахстана в Москву 25 соотечественников, которые находились в республике в качестве туристов.
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