«Аэрофлот» возобновит авиасообщение с казахским Нур-Султаном с 10 января

«"Аэрофлот" выполнит рейсы SU1956/1957 Москва - Нур-Султан - Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" (терминал D) запланирован на 4:00 10 января по московскому времени, обратный рейс из Нур-Султана - на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно», - цитирует сообщение «Интерфакс».

«Аэрофлот» также открывает продажи билетов на рейсы в Казахстан. Билеты из Казахстана можно приобрести с 21 января.

«Напоминаем, что временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), до 21 января 2022 года (вылеты из республики Казахстан) для целей размещения пассажиров ранее отмененных рейсов. Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января 2021 года», - сообщает авиакомпания.

Ссведения о возобновлении рейсов в другие города Казахстана «Аэрофлот» также обещает оперативно публиковать.

Ранее сообщалось, что несколько сотен россиян эвакуированы из Казахстана и летят из Алма-Аты в Москву на трех российских военных самолетах. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на данные миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

