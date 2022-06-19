Microsoft установила запрет на скачивание Windows 10 и 11 для россиян

Семь мирных жителей погибли, еще 24 пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ МВД: в Омской области при падении параплана погибли два человека Президент Молдавии Санду подписала закон, запрещающий новостные и аналитические программы из РФ СМИ: компания Mango прекратит прямые продажи в РФ Гидрометцентр: в Москве и области введен желтый уровень опасности из-за грозы