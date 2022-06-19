Microsoft установила запрет на скачивание Windows 10 и 11 для россиян
Россияне не могут скачать Windows 10 и 11 с официального сайта американской компании Microsoft. Об этом сообщает CNews.
«Россияне лишились возможности скачивать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft», — отмечается в публикации.
При скачивании Windows 11 сайт Microsoft возникает ошибка. Пользователь с российскими IP переходит на пустую страницу с надписью «404 — File or Directory not found» и также получает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом».
В Microsoft инцидент не прокомментировали.
Ранее компания Microsoft с 15 июня прекратила поддержку последней основной версии своего браузера Internet Explorer 11.
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