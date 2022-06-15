Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer

В мае IT-гигант сообщал о грядущем прекращении основной поддержки программы. Microsoft объяснила такое решение устареванием браузера: сейчас основные функции Internet Explorer выполняет браузер Microsoft Edge.

Пользователям Internet Explorer рекомендуют использовать старую программу через режим обратной совместимости в Edge. Поддержка функции продолжится как минимум до 2029 года. Microsoft обещает уведомить юзеров за год до прекращения действия этой опции.

