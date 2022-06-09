Microsoft анонсировала большое обновление Windows

Корпорация Microsoft выпустит крупное обновление операционной системы Windows 11 под кодовым названием 22H2. Сборка появилась на странице бета-канала Release Preview.

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В обновленной версии ОС улучшат меню «Пуск» и панель задач, вернется функция «перетаскивания», появятся новые сенсорные жесты. Кроме того, в 22H2 будет переработан интерфейс: в частности, изменится внешний вид ползунка громкости.

Сейчас обновление доступно для участников инсайдерской программы Microsoft, ожидается, что все юзеры смогут начать пользоваться новой сборкой Windows 11 во второй половине года.

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