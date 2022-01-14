Попова призвала сотрудников на удаленке не работать из общественных мест
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 января на брифинге заявила, что сотрудникам, которых перевели на удаленку, необходимо работать из дома, а не в общественных местах.
«Я хочу обратить внимание на то, что специалист, который работает на удаленном режиме, работает в этом формате для того, чтобы не было риска для него и окружающих», - сказала Голикова.
По ее словам, на сегодняшний день важно ограничить посещение мест массового скопления людей.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов для сглаживания надвигающейся волны коронавируса.
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