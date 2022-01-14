Попова призвала сотрудников на удаленке не работать из общественных мест

«Я хочу обратить внимание на то, что специалист, который работает на удаленном режиме, работает в этом формате для того, чтобы не было риска для него и окружающих», - сказала Голикова.

По ее словам, на сегодняшний день важно ограничить посещение мест массового скопления людей.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов для сглаживания надвигающейся волны коронавируса.

