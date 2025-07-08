«Попадос!»: Что грозит российским студентам Йельского университета
Российские студенты признанного нежелательной организацией Йельского университета не смогут оплачивать обучение, сказал НСН Иван Соловьев.
При попытке оплатить обучение в Йельском университете российские студенты теперь столкнутся с риском уголовного наказания за финансирование деятельности нежелательной организации, сказал в эфире НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Йельский университет (Yale University) ранее был признан нежелательной организацией на территории России. Признание организации нежелательной в России влечет за собой серьезные последствия как для самой организации, так и для ее сотрудников и лиц, взаимодействующих с ней. Основные последствия включают запрет на деятельность на территории страны, ограничение финансовых операций, а также административную и уголовную ответственность за сотрудничество. В Йеле 12 тысяч учеников, 21% из них — иностранцы, среди которых есть и россияне. Соловьев отметил, что это учебное заведение ведет враждебную деятельность в отношении России.
«Этот университет признан нежелательной организацией за то, что организует и участвует в кампании по дискредитации российских властей и поддерживает действия, которые угрожают территориальной целостности страны. Там проводятся мероприятия, которые направлены против интересов России. Кроме того проводятся научные исследования, какие российские активы могут быть конфискованы для финансирования Украины. Это прямая враждебная деятельность. Стоит отметить, что этот университет готовит участников и лидеров протестной активности в самой России», - сказал собеседник НСН.
По его словам, за попытку оплатить обучение в этом университете российским студентам может грозить уголовное наказание.
«Это серьезная история. Попадос! Участие в деятельности иностранной международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации, карается штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок от одного до четырех лет. Если же есть сбор средств для обеспечения деятельности этой организации, то тут лишение свободы от одного года до пяти лет. Это будет касаться студентов, которые в будущем попытаются оплатить обучение в этом университете, ведь закон не имеет обратной силы. Но я сомневаюсь, что студенты этого университета интегрированы в российское общество. Вряд ли они проживают на территории России», - заключил эксперт.
Йельский университет пользовался особой популярностью у детей миллиардеров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Университет Лиги Плюща окончили шестеро богатейших наследников российских миллиардеров, такие как Александр и Ирина Вексельберг, Денис и Дарья Авен, а также Лора и Екатерина Фридман. Помимо всего прочего, Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывший глава ФБК (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом) проходили обучение в Йеле в рамках стипендиальной программы Yale World Fellows.
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