По его словам, за попытку оплатить обучение в этом университете российским студентам может грозить уголовное наказание.

«Это серьезная история. Попадос! Участие в деятельности иностранной международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации, карается штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок от одного до четырех лет. Если же есть сбор средств для обеспечения деятельности этой организации, то тут лишение свободы от одного года до пяти лет. Это будет касаться студентов, которые в будущем попытаются оплатить обучение в этом университете, ведь закон не имеет обратной силы. Но я сомневаюсь, что студенты этого университета интегрированы в российское общество. Вряд ли они проживают на территории России», - заключил эксперт.

Йельский университет пользовался особой популярностью у детей миллиардеров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Университет Лиги Плюща окончили шестеро богатейших наследников российских миллиардеров, такие как Александр и Ирина Вексельберг, Денис и Дарья Авен, а также Лора и Екатерина Фридман. Помимо всего прочего, Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывший глава ФБК (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом) проходили обучение в Йеле в рамках стипендиальной программы Yale World Fellows.

