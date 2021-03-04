МГУ попал в рейтинг QS по шести направлениям подготовки
Московский государственный университет имени Ломоносова попал в список международного рейтинга Quacquarelli Symonds World University Rankings by Subject-2021 по шести направлениям подготовки, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования QS.
Всего МГУ представлен в 33 предметных областях. Университет занял 24-е место в лингвистике, 29-е в физике и астрономии, 32-е в нефтяном машиностроении, 34-е в математике, 36-е в современных языках, 41-е в философии. Также в топ-100 МГУ вошел по направлениям подготовки археология, история, гостиничное дело, политика и международные отношения, социальная политика и управление, информатика и информационные технологии, инженерия – механическая, авиационная и промышленная, право, образование, биология, химия.
Всего в рейтинге 1452 вузов, в том числе 40 - из России. Отмечается, что количество российских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира 2021 года по сравнению с 2020 годом выросло с 36 до 40.
Компания QS ежегодно анализирует качество более 13 тысяч индивидуальных учебных программ, по которым учатся студенты в почти 1,4 тысячи университетов в 83 странах мира. Программы относятся к 48 дисциплинам в пяти широких предметных областях.
В январе в Москве стартовало строительство инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Инновационный центр строится по поручению президента РФ. Это будет крупнейший научно-технологический кластер Москвы и самый крупный инновационный проект МГУ за всю его историю.
Новый корпус планируется возвести через два года. В настоящее время уже начался подбор резидентов кластера.
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