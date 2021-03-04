МГУ попал в рейтинг QS по шести направлениям подготовки

Всего в рейтинге 1452 вузов, в том числе 40 - из России. Отмечается, что количество российских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира 2021 года по сравнению с 2020 годом выросло с 36 до 40.

Компания QS ежегодно анализирует качество более 13 тысяч индивидуальных учебных программ, по которым учатся студенты в почти 1,4 тысячи университетов в 83 странах мира. Программы относятся к 48 дисциплинам в пяти широких предметных областях.

В январе в Москве стартовало строительство инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Инновационный центр строится по поручению президента РФ. Это будет крупнейший научно-технологический кластер Москвы и самый крупный инновационный проект МГУ за всю его историю.

Новый корпус планируется возвести через два года. В настоящее время уже начался подбор резидентов кластера.

