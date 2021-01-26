Собянин объявил о начале строительства инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
В Москве стартовало строительство инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Во вторник строительную площадку посетили мэр столицы Сергей Собянин и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
Собянин отметил, что инновационный центр строится по поручению президента РФ. По его словам, это будет крупнейший научно-технологический кластер Москвы и самый крупный инновационный проект МГУ за всю его историю.
Во вторник был заложен главный корпус с названием «Ломоносов».
По словам мэра, всего несколько недель назад на этом месте была большая гора мусора, а сегодня уже работают строители. Новый корпус планируется возвести через два года. В настоящее время уже начался подбор резидентов кластера.
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