Собянин объявил о начале строительства инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»

Собянин отметил, что инновационный центр строится по поручению президента РФ. По его словам, это будет крупнейший научно-технологический кластер Москвы и самый крупный инновационный проект МГУ за всю его историю.

Во вторник был заложен главный корпус с названием «Ломоносов».

По словам мэра, всего несколько недель назад на этом месте была большая гора мусора, а сегодня уже работают строители. Новый корпус планируется возвести через два года. В настоящее время уже начался подбор резидентов кластера.

