МГУ получит от правительства полмиллиарда рублей на развитие научно-технологической долины

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 487 миллионов рублей “на создание и развитие инфраструктуры инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что направленные средства будут использованы в процессе разработки проектной документации Фондом развития МГУ.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что научно-технологическую долину возведут на месте мусорной свалки в Раменках, место уже расчищают. Долина будет состоять из нескольких кластеров, каждый из которых представляет научное направление.