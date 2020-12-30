МГУ получит от правительства полмиллиарда рублей на развитие научно-технологической долины

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 487 миллионов рублей “на создание и развитие инфраструктуры инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что направленные средства будут использованы в процессе разработки проектной документации Фондом развития МГУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что научно-технологическую долину возведут на месте мусорной свалки в Раменках, место уже расчищают. Долина будет состоять из нескольких кластеров, каждый из которых представляет научное направление.

Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Одним из участников создания «долины» названа НКО «Иннопрактика», главой которой является Катерина Тихонова. СМИ называют Тихонову предполагаемой дочерью Путина, однако ни разу не называл имен своих дочерей.



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ФОТО: Алексей Куденко
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