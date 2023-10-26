«Дети и участники СВО»: В Сочи шокированы планами сноса олимпийской многоэтажки

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В Сочи сейчас 20 градусов тепла, туристы с удовольствием едут на главный курорт Черного моря, однако местным жителям не до идиллии. Почти пятьсот человек, с 2015 года живущих в красивом многоэтажном доме в центре города, рискуют оказаться на улице из-за странного решения властей.

«Девятиэтажный многоквартирный дом, на который есть все документы и который введен в эксплуатацию, - семьи проживают здесь с 2015 года, - с какого-то перепуга вдруг признали незаконным строением и требуют снести. У нас все документы на руках, дому уже восемь лет, все спокойно живут: и взрослые, и дети, и пенсионеры, и участники СВО, и инвалиды, нас очень много, 136 семей. Многие покупали квартиры с помощью материнского капитала, все это признано государством, но вдруг Адлерский суд признает дом самостроем и грозится снести, поэтому мы бьем во все колокола. При этом с домом никаких проблем нет, он не разваливается, с ним все замечательно. Это прекрасный дом в самом центре, образцовый, цветочки везде. Он строился вместе с олимпийскими объектами, компания "Олимпстрой" его строила», - рассказал НСН житель этого дома Игорь Лапшин.

При этом он отметил, что в отличие от Москвы о реновации речи не идет. Власти Сочи не предлагают жильцам ни новых квартир, ни компенсации за жилье.

Мы попросили разобраться в ситуации краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева.

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В середине октября мы рассказывали о проблеме жителей Кстовского района Нижегородской области. Там остался один педиатр на десять деревень, в итоге людям приходится везти больных детей на такси в поликлинику за 10 километров.

После обращения НСН губернатор Глеб Никитин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручили своим подчиненным разобраться в проблеме. Те бодро отчитались, что в амбулатории поселка Ждановский отныне работают два педиатра и два фельдшера, которые выезжают к больным детям домой. Из ответов следовало, что в деревне появился аппарат ЭКГ, а кроме того туда приезжал «Поезд здоровья», в котором смогли обследоваться 60 детей. Правда, в реальности далеко не все местные жители получили желаемое.

«На данный момент нам предоставили еще двух педиатров и всё, были заявлены четыре ставки, но сейчас работают три педиатра. Узкие специалисты по-прежнему в городе Кстово, это более 10 км от нашего поселка. Про фельдшеров я не слышала, в поселковом чате мамочки не писали. Был один педиатр, который стал выходить на дом к больным детям. Но опять же, если они его прислали на время, вопрос: насколько это задержится или все утихнет и будет та же проблема?» - рассказала НСН о ситуации местная жительница Светлана Флинк.

Она также уточнила информацию об аппарате ЭКГ и «Поезде здоровья».

«Аппарат ЭКГ привезли, но никто не знает, как им пользоваться, соответственно ЭКГ не делают. "Поезд здоровья" был, но о нём никто не знал, кроме родителей детей до одного года, которых обзвонили накануне. По факту из всех узких специалистов были хирург, окулист и ортопед. Остальные дети и взрослые опять без врачебной помощи. Очень странный "Поезд здоровья"», - посетовала собеседница НСН.

Мы отправили еще один запрос в Минздрав и будем следить за развитием ситуации.