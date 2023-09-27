«От блокады до рассвета»: НСН решила проблему «огнеопасной» деревни Трохино

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В начале сентября мы рассказывали о ситуации в деревне Трохино, расположенной неподалеку от Киржача. Прогнившие провода и столбы, отключения света и аномальные скачки электричества выше 250 вольт… Люди попросту боялись спать по ночам, опасаясь, что их дома сгорят.

Памятуя о молниеносном решении похожих проблем жителей Коми, мы обратилась к министру энергетики России, и Николай Шульгинов вновь оправдал наши ожидания. Его ведомство пообещало, что уже до конца октября в деревне поставят 11 новых столбов, заменят 400 метров проводов и починят трансформатор.

Буквально на следующий день в администрации владимирского губернатора Александра Авдеева подтвердили НСН, что проблема деревни будет решена. Осталось только дождаться реального воплощения этих слов в дело.

«На самом деле очень здорово, я очень рада, что прошла какая-то реакция. Спасибо огромное. Мне тут на днях звонил начальник местных электросетей, предельно вежливо спрашивал меня, что случилось, и сказал: я вам обещаю, мы до середины октября это все сделаем. Со мной никогда так вежливо не разговаривали в "Россетях", обычно меня там посылали. Они обещали все починить, но пока еще ничего не делали. Если они к 10 числа не начнут шевелиться, у них можно будет спросить: а где?» - поблагодарила НСН местная жительница Лариса Правосудова.

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Тем временем, в НСН поступила жалоба из Удмуртии. Жители сразу нескольких СНТ в столице республики оказались отрезанными от цивилизации из-за ужасной дороги. Автобусы отказываются возить детей в школу, и малышам приходится в темноте возвращаться домой через лес.

«Раньше выделялся автобус, а сейчас из-за состояния дороги никто не хочет ехать. Они говорят: зачем разбивать машины, автобусы, частников каких-то нанимают, они то работают, то не работают. Детей на машинах возим, я лично развожу. Сейчас встал вопрос по поводу того, что в ближайшую школу из коттеджных поселков, где хорошая дорога, возят детей на автобусе. Вроде, идут разговоры о том, чтобы этот автобус еще и к нам сюда заезжал, но, как говорят, автобусники посмотрели, какая у нас тут дорога и сказали: нет, нас ГАИ просто не пустит по такой дороге ездить, это опасно для жизни. Скоро зима, в пять часов уже темень, если вторая смена у детей, – по темноте надо возвращаться через лес, через буераки. Это не парк, это густой лес. Еще по пути психбольница у нас тут же. Сравнительно недавно тут психи гуляли, которые, видимо, не особо буйные. Их выпускали, они в пижамах гуляли», - рассказал НСН один из местных жителей.

Бывший мэр Ижевска Олег Бекмеметьев обещал решить эту проблему в 2023 году, но сейчас находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. НСН обратилась к его преемнику и к губернатору региона.