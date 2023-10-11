«Один на 10 деревень»: Нижегородские дети стали заложниками врачебного коллапса

На фоне осеннего похолодания в социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» приходит все больше жалоб на проблемы с водой и отоплением.

Так, власти Самары уже четыре месяца не могут решить проблемы десятков семей, оставшихся без горячей воды.

Другая просьба о помощи пришла в НСН из Нижегородской области, где 20 тысяч человек стали заложниками «врачебного коллапса».