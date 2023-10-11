«Один на 10 деревень»: Нижегородские дети стали заложниками врачебного коллапса
Жители нижегородских деревень рассказали НСН, что у них остался один педиатр на 20 тысяч человек, а замерзающие самарцы четвертый месяц живут без горячей воды.
На фоне осеннего похолодания в социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» приходит все больше жалоб на проблемы с водой и отоплением.
Так, власти Самары уже четыре месяца не могут решить проблемы десятков семей, оставшихся без горячей воды.
Другая просьба о помощи пришла в НСН из Нижегородской области, где 20 тысяч человек стали заложниками «врачебного коллапса».
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Поселок Ждановский находится в Кстовском районе Нижегородской области. При этом в единственной в округе медицинской амбулатории остался один-единственный педиатр, на которого «повесили» около десятка деревень. До районной поликлиники 10 километров, платные «скорые» стоят по пять тысяч рублей, в итоге заболевших детей попросту бросили на произвол судьбы.
«Наш педиатр работала до 11 часов вечера, приходила к нам и зимой, и в дождь, в любую погоду. К амбулатории относятся наш поселок и порядка девяти деревень, километраж достаточно большой, а человека вечером не обеспечивали ни транспортом, ни чем, она приходила к нам в ночи, выполняла свой долг, после чего человек не выдержал и уволился. Так же поступило еще несколько педиатров, они уволились, у нас остался один педиатр», - рассказала НСН местная жительница Светлана Флинк.
По ее словам, один врач физически не справится с таким потоком детей, а бесконечные просьбы о создании поликлинике разбиваются о стену равнодушия властей.
«На данный момент невозможно вызвать врача-педиатра. Ребенок болеет, температура, нам предложили – всем поселкам с ближайшими деревнями, - просто вызывать "скорую помощь". Местный Минздрав занимается отписками: мы им неоднократно писали о плачевной ситуации с педиатрами и терапевтами, которые тоже увольняются. Мы просим всех, чтобы нам построили поликлинику, потому что на эту амбулаторию на данный момент около 20 тыс. жителей. Не все имеют машины, чтоб везти больного ребенка в поликлинику за 10 км. По нашему поселку транспорт не ходит, автобусов нет, до ближайшей остановки минут 20 пешком. Соответственно, ребенок заболел и нам предлагают какими-то путями добираться в поликлинику. Один доктор остался, который в принципе справиться не может с таким потоком», - заключила собеседница НСН.
Мы переадресовали ее вопросы министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
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Ну а в Самаре 45 семей с маленькими детьми и пенсионерами уже четыре месяца живут без горячей воды. Местные чиновники в июне что-то не поделили, ну а крайними по итогу оказались жители дома, превратившиеся в Робинзонов Крузо, с надеждой ожидающих Пятницу.
«Администрация Ленинского района нам пообещала, что в пятницу по нашему дому будет проведено совещание. Ситуация сложная, но мы надеемся, что нам дадут горячую воду, которой уже четыре месяца нет, и отопление. С 14 июня они отключили воду на два дня, чтобы провести опрессовку, впоследствии сообщили, что авария и с тех пор мы без воды, горячей воды нет. У кого-то есть нагреватели, а кто-то не подумал, что в нашем веке какие-то катастрофические ситуации могут быть, и не поставили обогреватели: чайник, тазик, как в старые добрые времена, почти четыре месяца уже. Отопительный сезон также наступил 25 сентября, в результате мы остались без отопления, его нет. Сегодня днем уже 4 градуса, дом остывает, холодно, ждем пятницы», - рассказала НСН одна из жительниц замерзающего дома.
Ну а мы не будем ждать пятницу и просим разобраться в ситуации нижегородского губернатора Глеба Никитина.
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