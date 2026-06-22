Ученые заверили, что мелеющее Каспийское море не повторит судьбу Арала
В этом году рост стока Волги и Урала замедлит обмеление Каспийского моря, сказал НСН Анатолий Фролов.
Обмеление Каспийского моря — действительно серьезная проблема, однако оно не исчезнет почти полностью, как это случилось с Аральским морем, благодаря полноводному Среднему и Южному Каспию. Об этом НСН заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов.
Каспийское море стремительно уменьшится и обмельчает в ближайшие 5–10 лет, сообщил Telegram-канал SHOT. Ученые опасаются, что оно повторит судьбу Аральского моря, которое высохло и разделилось на две части. Фролов подтвердил, что Каспийское море мелеет, однако назвал разговоры о том, что оно повторит судьбу Арала, беспочвенными.
«Отступление Каспийского моря на 10–15 километров не является чем-то необычным, равно как и наступление за нагоны на 10–20 километров вглубь суши. Это связано с тем, что берега очень пологие. Резко сокращается поверхность испарения, соответственно, уменьшается расходная компонента водного баланса. Ситуация, конечно, достаточно тревожная, люди беспокоятся совершенно не зря, потому что мелководный северный Каспий, средняя глубина которого составляет 4,4 метра, находится под большой угрозой, там уже обнажилось около 30 тысяч квадратных километров. Вместе с тем говорить о том, что ожидается повторение судьбы Аральского моря, не приходится. Средний Каспий и Южный Каспий — глубоководные части водоема. Наибольшая глубина Среднего Каспия — 788 метров, Южного Каспия — 1025 метров. К тому же в истории Каспия понижение уровня было относительно недавно (полторы тысячи лет назад) на довольно значительную величину, метров на пять ниже нынешней отметки», — сказал Фролов.
Собеседник НСН добавил, что в этом году падение уровня Каспия может затормозиться благодаря росту стоков Волги и Урала.
«Техногенная составляющая здесь играет далеко не главную роль. Подавляющее влияние оказывают климатические изменения водного баланса. Прогнозировать что-либо сложно — от прогноза климатических изменений мы так же далеки, как сто лет назад, можно лишь предполагать, что будет, с той или иной долей вероятности. Конечно же, прогнозы разрабатываются для нефтяных гигантов, действующих в Каспийском море, но их никто не объявляет. В этом году немного сток Волги и Урала стал побольше, создастся впечатление, что падение уровня затормаживается. Вопрос, каким будет испарение, которое очень трудно поддается оценке», — подытожил он.
Ранее специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов заявил, что проект по переброске стока сибирской реки в Узбекистан вряд ли получит развитие в ближайшее время, так как Россия не будет самостоятельно это оплачивать, к тому же должны быть оценены экономические и экологические риски.
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