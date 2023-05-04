«Метод фотошопа»: В автосоюзе рассказали о массовых махинациях с техосмотрами

Российский союз автостраховщиков может лишиться права аккредитовывать операторов техосмотров, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Эту функцию парламентарии предлагают передать Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). Основание – рост числа ДТП со смертельным исходом, а также коррупционные факторы. Шапарин считает, что функции по аккредитации операторов техосмотров должны быть переданы государственному регулятору.

«Страховые компании уже много лет покрывают существование в России возможности покупки техосмотра. Много лет контролируют эту систему, сами признавались, что в 90% техосмотр продается. Была инициирована реформа ТО, чтобы искоренить эту практику, но она не удалась. Не получилось создать достаточное количество пунктов прохождения техосмотров. Для большинства авто в итоге отменили ТО, а страховые компании продолжили курировать эту сферу. Методом фотошопа выпускали диагностические карты, потому закономерно и оправданно передать эти функции государственному регулятору», - сказал Шапарин.