«Метод фотошопа»: В автосоюзе рассказали о массовых махинациях с техосмотрами
В 90 процентах случаев техосмотры продаются, сказал Антон Шапарин.
Страховые компании много лет покрывают существование в России возможности покупки техосмотра, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Российский союз автостраховщиков может лишиться права аккредитовывать операторов техосмотров, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Эту функцию парламентарии предлагают передать Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). Основание – рост числа ДТП со смертельным исходом, а также коррупционные факторы. Шапарин считает, что функции по аккредитации операторов техосмотров должны быть переданы государственному регулятору.
«Страховые компании уже много лет покрывают существование в России возможности покупки техосмотра. Много лет контролируют эту систему, сами признавались, что в 90% техосмотр продается. Была инициирована реформа ТО, чтобы искоренить эту практику, но она не удалась. Не получилось создать достаточное количество пунктов прохождения техосмотров. Для большинства авто в итоге отменили ТО, а страховые компании продолжили курировать эту сферу. Методом фотошопа выпускали диагностические карты, потому закономерно и оправданно передать эти функции государственному регулятору», - сказал Шапарин.
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в беседе с НСН заявил, что отрасль давно уже хромает.
«Отрасль давно хромает. Много различных факторов влияют на ее развитие, но у нее нет регулятора. Если бы было государственное ведомство, которое отвечало бы за эту отрасль, то было бы легче. Сегодня обязанности по аккредитации возложены на РСА, а контроль за правилами проведения ТО на ГИБДД. Поэтому коррупции мы здесь не видим. Генпрокуратура проверяла РСА и коррупционных замечаний не было. Пусть тогда скажут, в чем выражается коррупция? Если государство считает, что нужно передать, то мы передадим, но любые лишние и частые смены контролеров ни к чему хорошему не приводят», - пояснил Ефремов.
Ранее Антон Шапарин в эфире НСН заявил, что блокировка приложений для автовладельцев в России является сигналом для всего мира.
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