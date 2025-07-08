Увеличилось количество пострадавших при взрыве гранаты в Рязани

В Рязани до четырёх человек выросло количество пострадавших при взрыве гранаты возле торгового центра «Малина», сообщает SHOT.

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Боеприпас к бару принёс 18-летний молодой человек. Он считал, что держит в руке муляж, который хотел показать друзьям.

Однако прогремел взрыв. Парню оторвало руку, а один из его друзей погиб. Ещё три человека были травмированы.

На месте работают экстренные службы.

Ранее при взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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