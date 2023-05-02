Автоэксперт назвал блокировку приложений для автовладельцев в России сигналом для всего мира

Ранее западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. Проблема коснулась, в частности, владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Об этом сообщило издание «Известия». Кроме того, производители машин оставили дилеров без софта, который позволял узнавать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков. По словам Шапарина, подобная блокировка должна послужить тревожным сигналом для всего мира.

«Любой водитель может понимать, что при покупке современного автомобиля сегодня он может его эксплуатировать, а завтра его машину удаленно заблокируют и сделают так, что владелец больше не сможет ей пользоваться. При этом сошлются на написанное мелким шрифтом соглашение, которое подписывается при установке приложения. А в нем перечислены исчерпывающие причины, когда производитель может нарушить функциональность автомобиля. Например, это допустимо при установке нештатного софта блока управления двигателем. Благодаря этим приложениям мы вступаем в эпоху, когда мы автомобиль не покупаем, а берем попользоваться», — сказал Шапарин.

Собеседник НСН добавил, что даже в случае подачи судебного иска к концерну и решения в пользу владельца автомобиля автопроизводитель вряд ли будет исполнять решение суда.

«Даже дилеры, которые вложили большие деньги в создание профильных дилерских центров с брендированием по требованию автомобильных компаний, не пошли в суды, потому что понимают, что исполнение такого решения затруднительно. С другой стороны, у ряда таких компаний при уходе с российского рынка на российских счетах зависли достаточно заметные деньги. Может быть, получится к ним прикоснуться. К тому же, вряд ли работа этих приложений каким-то образом будет привязана нашими судами к конкретному автомобилю, поскольку они не входят в его официальную комплектацию. Поэтому суд признает, что производитель не нарушил своих обязательств перед автовладельцем», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза.

Эксперт подчеркнул, что заблокированные приложения — это дублирующий функционал, без которого можно обойтись.

«Конечно, в ряде случаев двери автомобиля удобно разблокировать с телефона. Или если нет “умного” ключа, нельзя воспользоваться рядом функций, например, предварительно включить кондиционер. Конечно, это повышает уровень комфорта, однако очень немногие автопроизводители предоставляют покупателям своей продукции такие приложения, без них можно обойтись. Гораздо хуже, что закрывается доступ к дилерскому софту, здесь потенциально могут быть серьезные проблемы. Например, в ряде случаев сейчас можно сделать электронные ключи для автомобилей. Добавлю, что даже далеко не все немецкие производители отказались от работы своих приложений. Например, Mercedes отказался, а у BMW все работает», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz отключит российских водителей от электронного сервиса Mercedes me ID. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

