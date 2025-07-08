Трамп пообещал отправить Киеву больше оружия
8 июля 202505:02
США отправят Украине больше оружия, сообщил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
По его словам, большая часть оружия будет оборонительным. «Они сейчас получают очень сильные удары», — указал глава Белого дома. Он отметил, что Киев должен «иметь возможность защищать себя».
Ранее Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что не отдавал приказа Минобороны США поставить на паузу отправку Киеву отдельных видов вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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