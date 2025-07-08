СМИ: Трамп не приказывал Пентагону заморозить поставки оружия Киеву

Американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что не отдавал приказа Минобороны США поставить на паузу отправку Киеву отдельных видов вооружений, сообщает Wall Street Journal.

Отказ США от помощи может ослабить оборону Украины

По словам президента США, он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как Вашингтон нанес удар по ядерным объектам Ирана. Глава Белого дома продемонстрировал «открытость» США к продолжению военной помощи Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США приостановили поставки вооружений Украине в рамках стандартной процедуры проверки военной помощи, которую проводит Пентагон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд Трамп

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