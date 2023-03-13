«Неадекватная цена!»: Сколько стоит автомобиль по параллельному импорту
Mazda уже активно ввозится дилерами в Россию, цена на авто этой марки более адекватная и составляет от 3,2 до 4,2 миллиона рублей, отметил в эфире НСН Олег Мосеев.
Новые марки автомобилей, которые разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту, в частности Mazda, будут стоить неадекватно дорого, только ввезти машину в страну обойдется в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок. Отмечается, что в этот перечень попали транспортные средства компаний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Олег Мосеев отметил, что россияне не смогут увидеть дешевые модели по этим брендам.
«Эти марки не включали в список параллельного импорта, потому что есть четкие критерии. Hyundai и Kia на рынке присутствовали, худо-бедно поставляли небольшое количество автомобилей, соответственно они не попали в первый список по параллельному импорту. То же самое касается Mazda. Что касается стоимости, то надо понимать, что вряд ли мы увидим какие-то дешевые модели по этим брендам. Ввезти машину неэффективно, потому что цена получается совершенно неадекватная. Помимо акцизов, пошлин и НДС, в среднем привезти одну машину обходится в 400 тысяч рублей. При этом 400 тысяч на авто, стоимостью в 3 миллиона – это одна история, а на авто стоимостью миллион – другая», - сказал Мосеев.
Он также рассказал, что Mazda уже активно ввозится дилерами. По словам Мосеева, цена на авто этой марки более адекватная и составляет от 3,2 до 4,2 миллиона рублей. Кроме того, руководитель «Автомаркетолога» выразил уверенность, что с насыщением рынка цены на авто будут снижаться.
«Более дорогие модели сейчас есть на рынке. Та же Mazda активно ввозится дилерами, причем привозятся не только те машины, к которым привык потребитель, но и CX-4, по цене она получается более адекватная. В зависимости от комплектации она стоит 3,2 – 4,2 миллиона рублей. Сейчас все сильно дороже. Даже китайцы, которые возят сами, стоят существенно дороже, чем они стоили раньше. Они год назад пересчитали ценники, думая, что рубль будет 120, и так эти ценники и оставили. Мы живем в новой реальности, она должна постепенно меняться. Нарастает конкуренция среди китайских брендов, а покупательная способность не взлетела в полтора-два раза. С насыщением рынка придется двигать цены вниз», - резюмировал Мосеев.
Ранее бизнес-эксперт Владимир Моженков в разговоре с НСН отмечал, что никакого роста продаж премиум-авто с пробегом в России не наблюдается: если россиянин привык к роскошному автомобилю, то он и продолжит ездить на нем. В свою очередь председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов отмечал, что автомобильный рынок РФ ожидает увеличение количества брендов, так как многие марки, заморозившие работу в России или вообще покинувшие страну, планируют вернуться, а китайские авто все активнее захватывают освободившуюся нишу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Сунак: Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка
- В МИД РФ обозначили сроки продления зерновой сделки
- Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США
- NYT: Международный уголовный суд готовит два дела против РФ из-за событий на Украине
- Ветер в Уфе сорвал купол недостроенной мечети. Видео
- Жителям Молдавии сообщили о начале военных учений
- Кулеба: Возможное членство Украины в ЕС не надо воспринимать как откуп
- США планируют закупить два десятка гиперзвуковых ракет
- Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах банков
- Папа Римский Франциск записал первый подкаст к 10-летию своего понтификата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru