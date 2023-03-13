«Неадекватная цена!»: Сколько стоит автомобиль по параллельному импорту

Накануне сообщалось, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок. Отмечается, что в этот перечень попали транспортные средства компаний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Олег Мосеев отметил, что россияне не смогут увидеть дешевые модели по этим брендам.

«Эти марки не включали в список параллельного импорта, потому что есть четкие критерии. Hyundai и Kia на рынке присутствовали, худо-бедно поставляли небольшое количество автомобилей, соответственно они не попали в первый список по параллельному импорту. То же самое касается Mazda. Что касается стоимости, то надо понимать, что вряд ли мы увидим какие-то дешевые модели по этим брендам. Ввезти машину неэффективно, потому что цена получается совершенно неадекватная. Помимо акцизов, пошлин и НДС, в среднем привезти одну машину обходится в 400 тысяч рублей. При этом 400 тысяч на авто, стоимостью в 3 миллиона – это одна история, а на авто стоимостью миллион – другая», - сказал Мосеев.

Он также рассказал, что Mazda уже активно ввозится дилерами. По словам Мосеева, цена на авто этой марки более адекватная и составляет от 3,2 до 4,2 миллиона рублей. Кроме того, руководитель «Автомаркетолога» выразил уверенность, что с насыщением рынка цены на авто будут снижаться.