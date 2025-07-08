СМИ: Коллапс в «Шереметьево» произошел из-за нехватки трапов и буксировочных бригад

Нехватка трапов и буксировочных бригад – причины последнего коллапса в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудников нескольких авиакомпаний.

Задержка сотен рейсов принесла аэропортам дополнительную прибыль

Во время авиаколлапса 5-7 июля воздушная гавань столкнулась с большой нехваткой трапов и обслуживающего персонала. Задействованной спецтехники и людей не хватило. Период пандемии и специальной военной операции сократились авиаперелеты и снизились затраты на обслуживание неиспользуемой техники. «Шереметьево» вывел из эксплуатации некоторое количество трапов, однако вернуть их обратно оказалось не просто. В ожидании трапов приходилось ждать по несколько часов.

Также трудности возникают на фоне нехватки стоянок. Самолеты маневрировали на рулежных дорожках, ожидая освобождения места, а после дожидались подачи трапов. Проблемы возникли также из-за того, что сначала отправлялись задержанные рейсы, а те, которые должны были отправиться по расписанию, приходилось задерживать.

Ущерб от коллапса в аэропортах 5-6 июля превысил 20 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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