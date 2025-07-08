Девушка Старовойта опознала тело экс-министра

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с плачущей девушкой. На кадрах помощница бывшего чиновника вытирает слезы, рядом с ней стоят силовики.

По данным Telegram-канал Mash, опознание проводила не помощница, а подруга Старовойта, которую зовут Полина. Ее жители Курской области называли «первой леди».

Утром 7 июля стало известно об отставке главы Минтранса Романа Старовойта, а уже через несколько часов экс-министра нашли мертвым в собственной машине. В Кремле пока не объяснили причины кадровых перестановок, при этом СМИ утверждают, что их следует искать в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

