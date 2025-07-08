Пентагон сообщил о скорой отправке Киеву вооружения

Министерство обороны США заявило о предстоящей отправке Киеву дополнительного вооружения со стороны Вашингтона, сообщает Reuters.

СМИ: Трамп не приказывал Пентагону заморозить поставки оружия Киеву

«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — пишет агентство.

По данным Politico, военные поставки США Киеву могут возобновиться после ряда встреч чиновников в Италии и на Украине на этой и следующей неделях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отправит Украине больше оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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