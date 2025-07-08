Названы категории россиян, которым с 1 августа повысят пенсию
С 1 августа вырастут пенсии у некоторых категорий россиян, сообщает «Прайм».
Также будет сделан перерасчет пенсии работающим пожилым людям. У граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, либо получившим I группу инвалидности, фиксированная выплата увеличится более чем в два раза и составит составит 19129,40 рублей вместо прежних 8907,70 рублей.
Также будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения составит 437,07 рублей.
Кроме того, в августе повысят пенсии гражданам, получающим накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Также вырастут доплаты к пенсии у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.
Ранее была названа средняя пенсия неработающих пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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