Названы категории россиян, которым с 1 августа повысят пенсию

Также будет сделан перерасчет пенсии работающим пожилым людям. У граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, либо получившим I группу инвалидности, фиксированная выплата увеличится более чем в два раза и составит составит 19129,40 рублей вместо прежних 8907,70 рублей.

Также будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения составит 437,07 рублей.

Кроме того, в августе повысят пенсии гражданам, получающим накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Также вырастут доплаты к пенсии у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.

Ранее была названа средняя пенсия неработающих пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

