Минтранс РФ выразил соболезнования в связи со смертью Старовойта

Министерство транспорта России выразило соболезнования в связи со смертью экс-министра ведомства Романа Старовойта, сообщают «Известия».

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В пресс-службе Минтранса указали, что для всех сотрудников и руководства министерства Старовойт останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда.

Утром в понедельник стало известно об отставке главы Минтранса Романа Старовойта, а уже через несколько часов экс-министра нашли мертвым в собственной машине. В Кремле пока не объяснили причины кадровых перестановок, при этом СМИ утверждают, что их следует искать в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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