Минтранс РФ выразил соболезнования в связи со смертью Старовойта

В пресс-службе Минтранса указали, что для всех сотрудников и руководства министерства Старовойт останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда.

Утром в понедельник стало известно об отставке главы Минтранса Романа Старовойта, а уже через несколько часов экс-министра нашли мертвым в собственной машине. В Кремле пока не объяснили причины кадровых перестановок, при этом СМИ утверждают, что их следует искать в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

