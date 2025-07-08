Минтранс РФ выразил соболезнования в связи со смертью Старовойта
Министерство транспорта России выразило соболезнования в связи со смертью экс-министра ведомства Романа Старовойта, сообщают «Известия».
В пресс-службе Минтранса указали, что для всех сотрудников и руководства министерства Старовойт останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда.
Утром в понедельник стало известно об отставке главы Минтранса Романа Старовойта, а уже через несколько часов экс-министра нашли мертвым в собственной машине. В Кремле пока не объяснили причины кадровых перестановок, при этом СМИ утверждают, что их следует искать в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минтранс РФ выразил соболезнования в связи со смертью Старовойта
- СМИ: Трамп не приказывал Пентагону заморозить поставки оружия Киеву
- СМИ: Коллапс в «Шереметьево» произошел из-за нехватки трапов и буксировочных бригад
- Бразилия призвала уходить от зависимости от доллара
- В Дагестане произошло массовое отравление
- СМИ: Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины
- Медведев ответил на угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС
- СМИ: Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС
- МИД Франции: ЕС намерен ввести самые жесткие антироссийские санкции с 2022 года
- СМИ: Старовойт купил электромобиль Tesla за полтора месяца до смерти