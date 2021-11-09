«Месяцы, а не годы»: Названы сроки победы над коронавирусом в России

По его словам, увеличить коллективный иммунитет поможет не только вакцинация, но и новая волна коронавируса «за счет» заболевших.

«Темпы вакцинации на какой-то период выросли, сейчас они пойдут резко вниз, потому что опять массово снимаются ограничения. Если какие-то более-менее жесткие меры и неудобства для невакцинированных и непереболевших не будут созданы, если не будет положительной стимуляции, мы опять будем видеть очень низкие темпы. Но с учетом всплесков заболеваемости, которые нас ждут осенью, зимой и весной, реально достичь может быть не уровня популяционного иммунитета, но уровня в 65-70%. Это уже хороший уровень, довольно высокий, еще недостаточный для того, чтобы полностью закончить с пандемией, но достаточный, чтобы хорошо контролировать. Так что, думаю, где-то апрель-май. Хорошим индикатором будет – увидим ли мы всплеск в апреле и мае, а фундаментальный индикатор – то, что мы увидим осенью 2022 года», - указал иммунолог.

Крючков считает, что антивакцинаторов в России не так много, как пишут в СМИ, и за счет «сомневающихся» коллективный иммунитет может достичь к концу весны и 80%.

«Если к этому присовокупить высокие темпы вакцинации, которые вполне можно достичь при большом желании, можно добавить еще 25%. В действительности тех, кто не хочет вакцинироваться, не 55-60%, как показывали некоторые опросы. Из этого большого количества только максимум 20-25% тех, кто ни в какую не хотят, антивакцинаторов, а подавляющее большинство – сомневающиеся и те, кто откладывает вакцинацию. Они могут, но им нужно создать условия. Если это сделать за сезон, то цифры могут достигнуть 75-80%. Это все в наших руках. А можно ничего не делать, и тогда своим чередом будет 60-65%», - прогнозирует кандидат медицинских наук.

Крючков также отметил, что коллективный иммунитет может не только увеличиваться, но и уменьшаться, а сейчас его величина в России не превышает 45% вместо необходимых 85%.

«Текущий уровень коллективного иммунитета – это величина динамическая. Она не означает, что мы достигли и ниже не можем идти, а только вверх. Так это не работает. Может быть утечка популяционного иммунитета за счет того, что те, кто вакцинировался, не идут на ревакцинацию, а те, кто переболел, не идут на вакцинацию. Поэтому в моменте процент иммунизированных может не увеличиваться, а уменьшаться. Я еще не говорю про поддельные справки, с учетом распространенности которых уровень поствакцинного коллективного иммунитета переоценен. Коллективный иммунитет делится на естественную часть, пост-вакцинную и гибридную. Человек переболел, но вакцинировался или вакцинировался, но заболел – это гибридный иммунитет. Суммарно коллективный иммунитет дают три составляющих. На сегодняшний день, если все это учесть, максимальный уровень где-то 45% по России, а надо 85%», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».