Коллективный иммунитет россиян к COVID-19 достиг 45%
Коллективный иммунитет в России составляет 45%, информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», - приводит данные агентство.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не исключил рост заболеваемости из-за низкого уровня коллективного иммунитета и призвал прививаться.
«Рост заболеваемости COVID-19 в России возможен, потому что сейчас циркулирует штамм дельта, обладающий очень высокой заразностью. Вирус быстро заполняет все чувствительные к нему объемы в популяции, заражает всех, кто еще не переболел или не привился. Поскольку процент привитых у нас в стране достаточно низок, нехороший сценарий развития событий возможен. Надо вакцинироваться! Это даст и собственную защиту, и локальный иммунитет (в семье, на работе, в студенческой аудитории), а при успехе массовой вакцинации - коллективный иммунитет и выход из эпидемии с минимальными потерями», - пояснил эксперт.
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