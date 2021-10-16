Коллективный иммунитет россиян к COVID-19 достиг 45%

«Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», - приводит данные агентство.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не исключил рост заболеваемости из-за низкого уровня коллективного иммунитета и призвал прививаться.

«Рост заболеваемости COVID-19 в России возможен, потому что сейчас циркулирует штамм дельта, обладающий очень высокой заразностью. Вирус быстро заполняет все чувствительные к нему объемы в популяции, заражает всех, кто еще не переболел или не привился. Поскольку процент привитых у нас в стране достаточно низок, нехороший сценарий развития событий возможен. Надо вакцинироваться! Это даст и собственную защиту, и локальный иммунитет (в семье, на работе, в студенческой аудитории), а при успехе массовой вакцинации - коллективный иммунитет и выход из эпидемии с минимальными потерями», - пояснил эксперт.

