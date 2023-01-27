Месть за жалобы: В Союзе пешеходов указали на недостатки приложения «Народный инспектор»
Владимир Соколов сказал НСН, что гражданина, который пожаловался на недобросовестного автомобилиста, могут вызвать в суд, где он потеряет свою анонимность.
Пешеход не может анонимно пожаловаться на нарушение автомобилиста, при необходимости его даже могут вызвать в суд, сказал НСН председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
Ранее сообщалось, что власти планируют в 2024 году запустить по всей России мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого обычные пользователи смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения и получать за это бонусы, а автомобилисты – штрафы. Соколов назвал приложение полезным, но отметил, что сейчас оно работает неэффективно.
«Проблема заключается в том, что тот человек, который дал информацию, может оказаться в ситуации, когда ему будет необходимо свидетельствовать о том, что он это сделал, потому что виновник может подать в суд. Раньше уже можно было сфотографировать, на сайт ГИБДД послать, но потом требовалось подтвердить заявлением своим, гражданин становился представителем законных властей, его могли вызвать в суд. Это все портит, есть достаточно агрессивные водители, которые пытаются отомстить. Конечно, это полезно и нужно. Но давайте реализуем это, как должно», - сказал он.
При этом Соколов указал на то, что проблем у пешеходов только прибавится с появлением на тротуарах электросамокатов.
«Досады от того, что человеку приходится обходить автомобиль на тротуаре, достаточно для мотивации. Речь идет о том, чтобы освободить пространство пешеходное, это законное право пешехода. У нас еще с 1 марта на тротуар допускаются электросамокаты, гироскутеры, будет количество нарушений несоизмеримое. Это будет латентная такая преступность, потому что водитель электросамоката часто пытается скрыться с места нарушения», - заключил собеседник НСН.
Ранее пользователи портала Российская общественная инициатива (РОИ) предложили поднять штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте до десяти тысяч рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире НСН поддержал эту идею.
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