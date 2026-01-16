Посольство РФ в Индонезии: Закон о сексе вне брака касается и туристов на Бали
Уголовная ответственность за секс вне брака в Индонезии распространяется и на иностранных туристов, которые приезжают, в том числе на остров Бали, сообщает RTVI со ссылкой на посольство России в Джакарте.
Там указали, что запрет касается всех категорий лиц. Так дипломаты ответили на вопрос, затронет ли новое законодательство отдыхающих в Индонезии иностранцев. В посольстве указали, что популярный среди туристов остров Бали также не является исключением.
В настоящее время случаев, когда россияне нарушали новый закон, пока не зафиксировано.
В случае несоблюдения установленных норм парам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский пожаловался, что после удара по Харькову 400 тысяч человек остались без света и тепла
- До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми
- Посольство РФ в Индонезии: Закон о сексе вне брака касается и туристов на Бали
- КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети радиошпионов
- В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию
- «Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники
- Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
- Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы
- Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи
- Дмитриев увидел «прогресс» в заявлениях канцлера Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru