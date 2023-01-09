«Люди в капюшонах!»: В Госдуме оценили идею о десятитысячных штрафах для пешеходов

Серьезные штрафы для пешеходов могут улучшить ситуацию на дорогах, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

Ранее на сайте Российская общественная инициатива (РОИ) предложили поднять до 10 тысяч рублей штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте.