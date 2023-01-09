«Люди в капюшонах!»: В Госдуме оценили идею о десятитысячных штрафах для пешеходов

Депутат Андрей Колесник в эфире НСН заявил о несправедливости для водителей по сравнению с пешеходами, которые ведут себя на дорогах, словно «в домике».

Серьезные штрафы для пешеходов могут улучшить ситуацию на дорогах, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

Ранее на сайте Российская общественная инициатива (РОИ) предложили поднять до 10 тысяч рублей штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте.

«Отрезвление за 10 тысяч»: Автомобильный союз поддержал увеличение штрафов для пешеходов
«Может быть, такие штрафы помогут, но это не основная мера, надо больше говорить об этом. Какие-то меры надо принимать, мы же не можем закрыть на это глаза, как эти люди в капюшонах с наушниками, которые ничего не видят. Во многих странах именно так: если пешеход выскочил на дорогу и создал аварийную ситуацию, он получает серьезный штраф, исчисляемый даже в сотнях евро. Если люди по недомыслию наплевательски относятся к своим жизням, почему должен страдать водитель? Сейчас мы настолько расставили приоритеты в сторону пешеходов, что они даже не смотрят и выходят на дорогу, как будто "я в домике", а там идет поток машин. Это заканчивается трагедией для одного, второго и семей, надо это останавливать», - сказал Колесник.

По его словам, сейчас законы несправедливы по отношению к водителям.

«Смертельное ускорение!»: Изменения в ПДД для электросамокатчиков назвали «ужасными»
«Даже если происходит наезд на человека, выскочившего на дорогу в неположенном месте, водитель всегда виноват. Это, по меньшей мере, не справедливо. Водители и пешеходы должны быть взаимно вежливы и помогать друг другу. Этот вопрос нужно решать, потому что он не испарится. Мы же не должны приходить к этому через какие-то трагедии, когда количество жертв и травмированных людей увеличится», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сказал НСН, что 10-тысячные штрафы могут стимулировать и сотрудников ГАИ и пешеходов, которые зачастую ведут себя на дорогах, «словно они котики и у них девять жизней».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Патрин
ТЕГИ:ГосдумаШтрафыПешеходы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры