«Люди в капюшонах!»: В Госдуме оценили идею о десятитысячных штрафах для пешеходов
Депутат Андрей Колесник в эфире НСН заявил о несправедливости для водителей по сравнению с пешеходами, которые ведут себя на дорогах, словно «в домике».
Серьезные штрафы для пешеходов могут улучшить ситуацию на дорогах, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.
Ранее на сайте Российская общественная инициатива (РОИ) предложили поднять до 10 тысяч рублей штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте.
«Может быть, такие штрафы помогут, но это не основная мера, надо больше говорить об этом. Какие-то меры надо принимать, мы же не можем закрыть на это глаза, как эти люди в капюшонах с наушниками, которые ничего не видят. Во многих странах именно так: если пешеход выскочил на дорогу и создал аварийную ситуацию, он получает серьезный штраф, исчисляемый даже в сотнях евро. Если люди по недомыслию наплевательски относятся к своим жизням, почему должен страдать водитель? Сейчас мы настолько расставили приоритеты в сторону пешеходов, что они даже не смотрят и выходят на дорогу, как будто "я в домике", а там идет поток машин. Это заканчивается трагедией для одного, второго и семей, надо это останавливать», - сказал Колесник.
По его словам, сейчас законы несправедливы по отношению к водителям.
«Даже если происходит наезд на человека, выскочившего на дорогу в неположенном месте, водитель всегда виноват. Это, по меньшей мере, не справедливо. Водители и пешеходы должны быть взаимно вежливы и помогать друг другу. Этот вопрос нужно решать, потому что он не испарится. Мы же не должны приходить к этому через какие-то трагедии, когда количество жертв и травмированных людей увеличится», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сказал НСН, что 10-тысячные штрафы могут стимулировать и сотрудников ГАИ и пешеходов, которые зачастую ведут себя на дорогах, «словно они котики и у них девять жизней».
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