Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году

В 2026 году инвесторы будут действовать в условиях снижения ключевой ставки, что повысит интерес к фондовому рынку и облигациям с фиксированным доходом. Участники рынка ожидают, что смягчение денежно-кредитной политики станет главным фактором, влияющим на доходность большинства финансовых инструментов. К такому выводу пришли участники финансового рынка и эксперты, опрошенные «ФедералПресс».

Базой инвестиционных портфелей, по мнению экспертов, останутся депозиты, государственные и качественные корпоративные облигации, а также фонды денежного рынка, которые сочетают доходность и высокую ликвидность. Государственные облигации могут стать одним из самых привлекательных инструментов года за счет роста их стоимости и купонных выплат.