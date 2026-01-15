Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
В 2026 году инвесторы будут действовать в условиях снижения ключевой ставки, что повысит интерес к фондовому рынку и облигациям с фиксированным доходом. Участники рынка ожидают, что смягчение денежно-кредитной политики станет главным фактором, влияющим на доходность большинства финансовых инструментов. К такому выводу пришли участники финансового рынка и эксперты, опрошенные «ФедералПресс».
Базой инвестиционных портфелей, по мнению экспертов, останутся депозиты, государственные и качественные корпоративные облигации, а также фонды денежного рынка, которые сочетают доходность и высокую ликвидность. Государственные облигации могут стать одним из самых привлекательных инструментов года за счет роста их стоимости и купонных выплат.
Акции рекомендуется рассматривать преимущественно в долгосрочной перспективе, ограничивая их долю в портфеле и ориентируясь на дивидендную доходность. В условиях неопределенности аналитики советуют формировать всепогодные портфели, распределяя средства между акциями, облигациями и защитными активами, включая золото и валюты.
Отдельное внимание эксперты уделяют инструментам с налоговыми льготами, таким как индивидуальные инвестиционные счета и программы долгосрочных сбережений. Универсальных решений для инвесторов нет, поэтому ключевыми принципами в 2026 году останутся диверсификация, умеренный риск и системный подход к формированию портфеля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
- Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы
- Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи
- Дмитриев увидел «прогресс» в заявлениях канцлера Германии
- Twitch назвали трендом интернет-маркетинга в 2026 году
- СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство
- Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций
- Блюдо нон грата: Диетолог рассказала, кому нельзя есть шаурму
- Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12
- Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом и Азовским морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru