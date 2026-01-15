Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году

В 2026 году инвесторы будут действовать в условиях снижения ключевой ставки, что повысит интерес к фондовому рынку и облигациям с фиксированным доходом. Участники рынка ожидают, что смягчение денежно-кредитной политики станет главным фактором, влияющим на доходность большинства финансовых инструментов. К такому выводу пришли участники финансового рынка и эксперты, опрошенные «ФедералПресс».

Базой инвестиционных портфелей, по мнению экспертов, останутся депозиты, государственные и качественные корпоративные облигации, а также фонды денежного рынка, которые сочетают доходность и высокую ликвидность. Государственные облигации могут стать одним из самых привлекательных инструментов года за счет роста их стоимости и купонных выплат.

Акции рекомендуется рассматривать преимущественно в долгосрочной перспективе, ограничивая их долю в портфеле и ориентируясь на дивидендную доходность. В условиях неопределенности аналитики советуют формировать всепогодные портфели, распределяя средства между акциями, облигациями и защитными активами, включая золото и валюты.

Отдельное внимание эксперты уделяют инструментам с налоговыми льготами, таким как индивидуальные инвестиционные счета и программы долгосрочных сбережений. Универсальных решений для инвесторов нет, поэтому ключевыми принципами в 2026 году останутся диверсификация, умеренный риск и системный подход к формированию портфеля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
