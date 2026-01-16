До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми

Согласно информации помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, из них четверо находятся в крайне тяжелом, пятеро — в тяжелом, а трое — в состоянии средней тяжести.

Медицинская помощь координируется Федеральным центром медицины катастроф. Для консультаций организована телемедицинская связь с федеральными центрами, по итогам которых будет рассмотрен вопрос о транспортировке пострадавших для дальнейшего лечения.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

