До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми
В Сыктывкаре количество госпитализированных в результате взрыва светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД увеличилось до 18 человек, сообщает ТАСС.
Согласно информации помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, из них четверо находятся в крайне тяжелом, пятеро — в тяжелом, а трое — в состоянии средней тяжести.
Медицинская помощь координируется Федеральным центром медицины катастроф. Для консультаций организована телемедицинская связь с федеральными центрами, по итогам которых будет рассмотрен вопрос о транспортировке пострадавших для дальнейшего лечения.
Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
