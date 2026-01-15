В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию
Отправка 31 европейского военнослужащего в Гренландию для защиты острова от возможного вторжения США выглядит скорее символическим шагом, чем реальной мерой безопасности, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что такой контингент не способен обеспечить оборону территории площадью около 2 млн квадратных километров и береговой линии протяженностью более 1,5 тыс. километров. По словам депутата, для выполнения подобных задач потребовались бы либо «сверхспособности», либо некое принципиально новое оружие, о котором пока ничего не известно.
Журавлев считает, что европейские страны не готовы к открытому противостоянию с США из-за Гренландии и потому избегают реальной конфронтации. Размер направленного контингента, по его мнению, наглядно показывает, что страны НАТО не стремятся воевать за интересы союзников, несмотря на формальные обязательства альянса.
По мнению парламентария, размещение военных на острове носит демонстративный характер и призвано создать видимость защиты, тогда как на практике европейские государства не готовы вступать в конфликт с США, передает передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию
- «Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники
- Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
- Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы
- Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи
- Дмитриев увидел «прогресс» в заявлениях канцлера Германии
- Twitch назвали трендом интернет-маркетинга в 2026 году
- СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство
- Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций
- Блюдо нон грата: Диетолог рассказала, кому нельзя есть шаурму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru