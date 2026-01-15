В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию

Отправка 31 европейского военнослужащего в Гренландию для защиты острова от возможного вторжения США выглядит скорее символическим шагом, чем реальной мерой безопасности, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что такой контингент не способен обеспечить оборону территории площадью около 2 млн квадратных километров и береговой линии протяженностью более 1,5 тыс. километров. По словам депутата, для выполнения подобных задач потребовались бы либо «сверхспособности», либо некое принципиально новое оружие, о котором пока ничего не известно.

Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС поддержать безопасность Гренландии

Журавлев считает, что европейские страны не готовы к открытому противостоянию с США из-за Гренландии и потому избегают реальной конфронтации. Размер направленного контингента, по его мнению, наглядно показывает, что страны НАТО не стремятся воевать за интересы союзников, несмотря на формальные обязательства альянса.

По мнению парламентария, размещение военных на острове носит демонстративный характер и призвано создать видимость защиты, тогда как на практике европейские государства не готовы вступать в конфликт с США, передает передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: DPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаГренландия

Горячие новости

Все новости

партнеры