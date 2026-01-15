В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию

Отправка 31 европейского военнослужащего в Гренландию для защиты острова от возможного вторжения США выглядит скорее символическим шагом, чем реальной мерой безопасности, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что такой контингент не способен обеспечить оборону территории площадью около 2 млн квадратных километров и береговой линии протяженностью более 1,5 тыс. километров. По словам депутата, для выполнения подобных задач потребовались бы либо «сверхспособности», либо некое принципиально новое оружие, о котором пока ничего не известно.