Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи

Ремейки советских фильмов становятся востребованными у детей и молодежи из-за своеобразной ностальгии по Советскому Союзу, заявил NEWS.ru спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

По его словам, в обществе сформировалось новое психологическое явление — интерес к эпохе, в которой молодое поколение никогда не жило. Он отметил, что у подростков и молодых людей возникает обобщенный и идеализированный образ СССР как страны справедливости, радости и простых удовольствий, что во многом и определяет успех современных экранизаций советской классики. Швыдкой считает, что обращение к таким сюжетам имеет в том числе коллективно-бессознательный характер.

Экс-министр культуры также подчеркнул, что ремейки создаются на основе картин, которые изначально были художественно цельными и популярными. По его мнению, в современных условиях крайне сложно создать произведения с такой же «совершенной художественной тканью», а переработка классических сюжетов позволяет опираться на проверенные формы.

Кроме того, Швыдкой отметил, что современные версии необходимы из-за изменения скорости восприятия у детей. Он пояснил, что фильмы прошлых десятилетий не всегда соответствуют визуальным и сюжетным ожиданиям нынешней аудитории, поэтому ремейки предполагают иной монтаж, оптику и адаптацию персонажей. Еще одной причиной популярности таких проектов он назвал их относительную безопасность для создателей, которые не готовы рисковать, работая с новым материалом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МолодежьКиноСССР

