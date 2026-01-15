Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи

Экс-министр культуры также подчеркнул, что ремейки создаются на основе картин, которые изначально были художественно цельными и популярными. По его мнению, в современных условиях крайне сложно создать произведения с такой же «совершенной художественной тканью», а переработка классических сюжетов позволяет опираться на проверенные формы.

Кроме того, Швыдкой отметил, что современные версии необходимы из-за изменения скорости восприятия у детей. Он пояснил, что фильмы прошлых десятилетий не всегда соответствуют визуальным и сюжетным ожиданиям нынешней аудитории, поэтому ремейки предполагают иной монтаж, оптику и адаптацию персонажей. Еще одной причиной популярности таких проектов он назвал их относительную безопасность для создателей, которые не готовы рисковать, работая с новым материалом, передает «Радиоточка НСН».

