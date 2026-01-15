«Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники

Цены на продукты из социального перечня за длинные новогодние праздники практически не изменились, следует из подсчетов aif.ru на основе данных Росстата. Стоимость так называемого «блинного набора» с 22 декабря по 12 января выросла лишь с 76,24 до 76,38 рубля, что соответствует росту на 0,18%.

При этом общий уровень инфляции только с начала года увеличился на 1,26%, тогда как по состоянию на 22 декабря 2025 года Росстат фиксировал рост цен на уровне 0,2%. Соотношение изменения цен на «блинные» продукты и остальные товары и услуги, или блиндекс, с 1 по 12 января составило 0,14.