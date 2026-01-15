«Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники
Цены на продукты из социального перечня за длинные новогодние праздники практически не изменились, следует из подсчетов aif.ru на основе данных Росстата. Стоимость так называемого «блинного набора» с 22 декабря по 12 января выросла лишь с 76,24 до 76,38 рубля, что соответствует росту на 0,18%.
При этом общий уровень инфляции только с начала года увеличился на 1,26%, тогда как по состоянию на 22 декабря 2025 года Росстат фиксировал рост цен на уровне 0,2%. Соотношение изменения цен на «блинные» продукты и остальные товары и услуги, или блиндекс, с 1 по 12 января составило 0,14.
Экономист Инна Литвиненко объяснила ускорение инфляции повышением НДС с 20 до 22%, ростом цен на бензин и дизельное топливо, а также увеличением стоимости проезда и тарифов ЖКХ с 1 января. По ее словам, эти факторы повлияли на рынок в целом, однако социально значимые продукты оказались менее подвержены подорожанию.
В «блинном» наборе выросли цены на муку и молоко, тогда как остальные ингредиенты незначительно подешевели. Эксперт отметила, что после активных декабрьских закупок спрос на продукты в праздничные дни снижается, а цены на социально значимые товары находятся под особым государственным контролем, что сдерживает рост наценок, передает «Радиоточка НСН».
