СМИ: Россияне смогут получать бонусы за жалобы на нарушения ПДД

«Народный инспектор» планируют запустить по всей России в 2024 году. С помощью сервиса зарегистрированные пользователи смогут фиксировать нарушения ПДД на телефон, на основании этих данных автомобилистам будут выписывать штрафы, пишет Ura.ru.

«В случае успешной фиксации и последующего оформления постановления пользователи должны получить бонусы. Накопленные баллы могут быть использованы на оплату проезда в общественном транспорте, парковки и для других целей», — отмечает Autonews.

Аналоги «Народного инспектора» уже действуют в Москве и ряде регионов. Для запуска общероссийского приложения необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые разрешат использовать телефон как инструмент для фиксации.

