СМИ: Россияне смогут получать бонусы за жалобы на нарушения ПДД

Россияне смогут получать бонусы за фиксацию в мобильном приложении «Народный инспектор» нарушений, связанных с неправильной парковкой и «опасным вождением». Об этом сообщает портал Autonews.

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«Народный инспектор» планируют запустить по всей России в 2024 году. С помощью сервиса зарегистрированные пользователи смогут фиксировать нарушения ПДД на телефон, на основании этих данных автомобилистам будут выписывать штрафы, пишет Ura.ru.

«В случае успешной фиксации и последующего оформления постановления пользователи должны получить бонусы. Накопленные баллы могут быть использованы на оплату проезда в общественном транспорте, парковки и для других целей», — отмечает Autonews.

Аналоги «Народного инспектора» уже действуют в Москве и ряде регионов. Для запуска общероссийского приложения необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые разрешат использовать телефон как инструмент для фиксации.

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Фото: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:Нарушения ПДДШтрафыРоссия
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