КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети радиошпионов
Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под прикрытием радиолюбительской деятельности, рассказал в эфире телеканала СТВ ведущий информационно-аналитической программы «Без прикрытия» Роман Протасевич.
По его словам, выявленная структура, созданная при поддержке из-за рубежа, занималась перехватом переговоров гражданской и военной авиации, а также мониторингом обстановки вокруг режимных и стратегически важных объектов. Как отмечалось, деятельность сети выходила далеко за рамки любительского интереса и была направлена на сбор данных, способных повлиять на безопасность страны.
В фокусе внимания радиошпионов находились военные аэродромы, позиции противовоздушной обороны, силовые ведомства, а также вопросы охраны высшего руководства государства, включая маршруты его передвижения. Следствие установило, что собранная информация в реальном времени оцифровывалась и размещалась в открытом доступе в интернете.
Протасевич сообщил, что операция стала итогом длительной контрразведывательной работы. В результате к ответственности привлечены более 50 человек, изъято свыше 500 единиц радиооборудования и около 66 тысяч записей перехваченных переговоров. Семеро ключевых участников сети арестованы, их действия квалифицированы как государственная измена и шпионаж; им грозит пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети радиошпионов
- В Госдуме усомнились в способности европейских военных защитить Гренландию
- «Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники
- Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
- Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы
- Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи
- Дмитриев увидел «прогресс» в заявлениях канцлера Германии
- Twitch назвали трендом интернет-маркетинга в 2026 году
- СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство
- Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru