КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети радиошпионов

В фокусе внимания радиошпионов находились военные аэродромы, позиции противовоздушной обороны, силовые ведомства, а также вопросы охраны высшего руководства государства, включая маршруты его передвижения. Следствие установило, что собранная информация в реальном времени оцифровывалась и размещалась в открытом доступе в интернете.

Протасевич сообщил, что операция стала итогом длительной контрразведывательной работы. В результате к ответственности привлечены более 50 человек, изъято свыше 500 единиц радиооборудования и около 66 тысяч записей перехваченных переговоров. Семеро ключевых участников сети арестованы, их действия квалифицированы как государственная измена и шпионаж; им грозит пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания, передает «Радиоточка НСН».

