Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы

Работодатели нередко признают уважительными самые разные причины отсутствия сотрудника на рабочем месте, в том числе семейные обстоятельства и ситуации, связанные с детьми, рассказала NEWS.ru эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

По ее словам, к таким случаям обычно относят объявление карантина в школе или детском саду, а также проблемы со здоровьем самого работника. Кроме того, руководство, как правило, идет навстречу сотрудникам, если они не смогли вовремя выйти на работу из-за задержки или отмены рейса после отпуска.