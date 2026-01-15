Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы

Работодатели нередко признают уважительными самые разные причины отсутствия сотрудника на рабочем месте, в том числе семейные обстоятельства и ситуации, связанные с детьми, рассказала NEWS.ru эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

По ее словам, к таким случаям обычно относят объявление карантина в школе или детском саду, а также проблемы со здоровьем самого работника. Кроме того, руководство, как правило, идет навстречу сотрудникам, если они не смогли вовремя выйти на работу из-за задержки или отмены рейса после отпуска.

Эксперт отметила, что в категорию возможных уважительных причин также попадают транспортные сложности, неблагоприятные погодные условия и различные личные обстоятельства. При этом окончательное решение остается за работодателем, который оценивает конкретную ситуацию.

Как пояснила Петрова, если подобный инцидент происходит впервые и сотрудник ранее не допускал нарушений дисциплины, не опаздывал и не вводил руководство в заблуждение, компания, как правило, склонна доверять его объяснениям, передает «Радиоточка НСН».

