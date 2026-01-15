Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы
Работодатели нередко признают уважительными самые разные причины отсутствия сотрудника на рабочем месте, в том числе семейные обстоятельства и ситуации, связанные с детьми, рассказала NEWS.ru эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.
По ее словам, к таким случаям обычно относят объявление карантина в школе или детском саду, а также проблемы со здоровьем самого работника. Кроме того, руководство, как правило, идет навстречу сотрудникам, если они не смогли вовремя выйти на работу из-за задержки или отмены рейса после отпуска.
Эксперт отметила, что в категорию возможных уважительных причин также попадают транспортные сложности, неблагоприятные погодные условия и различные личные обстоятельства. При этом окончательное решение остается за работодателем, который оценивает конкретную ситуацию.
Как пояснила Петрова, если подобный инцидент происходит впервые и сотрудник ранее не допускал нарушений дисциплины, не опаздывал и не вводил руководство в заблуждение, компания, как правило, склонна доверять его объяснениям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники
- Финансисты назвали перспективные инструменты для инвестиций в 2026 году
- Россиянам назвали уважительные причины для пропуска работы
- Швыдкой объяснил популярность ремейков советских фильмов у молодежи
- Дмитриев увидел «прогресс» в заявлениях канцлера Германии
- Twitch назвали трендом интернет-маркетинга в 2026 году
- СМИ: Суд ФРГ считает, что взрывы на СП заказало иностранное государство
- Инвестфонд из США подал иск к России на $225 миллиардов из-за царских облигаций
- Блюдо нон грата: Диетолог рассказала, кому нельзя есть шаурму
- Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре выросло до 12
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru